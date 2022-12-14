2022/12/14 | 17:40 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:سلام المهندس تغير الكثير في المجتمع العراقي الثوابت والقيم وحتى المبادئ، بعد اعتقال الناشط حيدر الزيدي والحكم عليه ثلاث سنوات بسبب منشور ينتقد خلالها الميليشيات وأحد قياديها، ورافقتها مظاهرات الناصرية...أكمل القراءة ←

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الخوف من الحرية) نشر أولاً على موقع (اخبار العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الخوف من الحرية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (اخبار العراق).