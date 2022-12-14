2022/12/14 | 17:42 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفعت اسعار صرف الدولار الامريكي

امام الدينار العراقي، ايوم الاربعاء،

مع اقفال البورصة الرئيسية في بغداد.

وقال مراسل وكالة نون الخبرية، إن

بورصتيّ الكفاح والحارثية المركزيتين

في بغداد، أقفلتا على س

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ارتفاع قياسي باسعار الدولار في العراق) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ارتفاع قياسي باسعار الدولار في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).