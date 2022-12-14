2022/12/14 | 17:42 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة الإعلام والاتصالات، اليوم

الأربعاء، عن خطط لتطوير خدمة

الاتصالات خلال الأشهر المقبلة، وفيما

أكدت أن الحديث عن زيادة أسعار دقائق

الاتصال والانترنت غير صحيح، شددت على

أن عقوبات الشركات المخال

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هيئة الإعلام والاتصالات تنفي زيادة أسعار دقائق الاتصال والإنترنت) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هيئة الإعلام والاتصالات تنفي زيادة أسعار دقائق الاتصال والإنترنت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).