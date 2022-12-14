2022/12/14 | 17:52 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 14 ديسمبر، 2022 بغداد/المسلة: أعلنت لجنة تقصي الحقائق النيابية، الأربعاء 12/14/2022، إكمال تقريرها الخاص بملف...

ظهرت المقالة لجنة تقصي الحقائق النيابية تكمل التقرير الخاص بملف سرقة الأمانات الضريبية: يتضمن حقائق مهمة أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لجنة تقصي الحقائق النيابية تكمل التقرير الخاص بملف سرقة الأمانات الضريبية: يتضمن حقائق مهمة) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لجنة تقصي الحقائق النيابية تكمل التقرير الخاص بملف سرقة الأمانات الضريبية: يتضمن حقائق مهمة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).