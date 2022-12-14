بريطانيا: ندعم جهود السوداني في توفير الخدمات

2022/12/14 | 17:52 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 14 ديسمبر، 2022 بغداد/المسلة: أبدت المملكة المتحدة، الأربعاء 12/14/2022، دعمها لجهود رئيس الوزراء محمد شياع...

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