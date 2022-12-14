رئيس الجمهورية يؤكد ضرورة الاهتمام بالعتبات المقدسة لتنشيط السياحة الدينية

2022/12/14 | 17:54 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس الجمهورية يستقبل رئيس ديوان الوقف السني أكّد فخامة رئيس الجمهورية الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد، أن من واجباته حماية الدستور، فهو الضامن الحقيقي للوضع العام في البلاد، وأن على الجميع العمل من أجل عراق قوي لكل العراقيين، ويأتي ذلك من خلال دعم وتقوية مؤسسات الدولة.جاء ذلك خلال استقبال فخامته، اليوم الأربعاء ١٤ كانون […]

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