2022/12/14 | 17:54 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أضاء الرواق الجنوبي للبيت الأبيض بألوان قوس قزح،اليوم الاربعاء، بعد أن وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن على قانون الحماية الفدرالية للزواج من نفس الجنس.ووقع بايدن التشريع خلال حدث احتفالي في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص واجهة البيت الأبيض تتزين بألوان قوس قزح بعد توقيع بايدن قانون “زواج المثليين” المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واجهة البيت الأبيض تتزين بألوان قوس قزح بعد توقيع بايدن قانون “زواج المثليين”) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (واجهة البيت الأبيض تتزين بألوان قوس قزح بعد توقيع بايدن قانون “زواج المثليين”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).