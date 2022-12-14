لجنة تقصي الحقائق تُنجز تقرير” سرقة الامانات الضريبية” وتضعه بيد 5 جهات

2022/12/14 | 17:54 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اعلنت رئيسة لجنة تقصي الحقائق حنان الفتلاوي، اليوم الاربعاء، عن اكمال تقرير سرقة الامانات الضريبية وتقديمه لرئاسة مجلس النواب ولرئاسة الوزراء.وقالت الفتلاوي في بيان تلقاه/ المركز الخبري الوطني/ انه” عقدت […]

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