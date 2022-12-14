المغرب يعوّل على اللاعب الثاني عشر..  وفرنسا تسعى لإيجاد

2022/12/14 | 17:58 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يترقب عشاق كرة القدم في العالم ولاسيما في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا انطلاق أوّل نصف نهائي في تاريخ كأس العالم يخوضه بلد إفريقي أو عربي، حيث ستواجه فرنسا المغرب الذي يسعى لمواصلة إنجازه التاريخي في مونديال قطر 2022.

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