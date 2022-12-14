2022/12/14 | 18:20 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هيئة التنسيق بين المحافظات تصدر قرارين بشأن تحويل الأراضي الزراعية إلى سكنية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/12/14 | 18:20.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هيئة التنسيق بين المحافظات تصدر قرارين بشأن تحويل الأراضي الزراعية إلى سكنية) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هيئة التنسيق بين المحافظات تصدر قرارين بشأن تحويل الأراضي الزراعية إلى سكنية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).