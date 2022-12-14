بالوثيقة.. صبغ الأرصفة وتأهيل الطرق في قضاء القرنة بالبصرة بأكثر من ثلاثة مليارات دينار

2022/12/14 | 18:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أظهرت وثيقة، حصلت عليها (بغداد اليوم) تكلفة صبغ المتر الواحد من الأرصفة في قضاء القرنة بمحافظة البصرة.

وبحسب الوثيقة، فإن سعر صبغ المتر الواحد للرصيف في البصرة هو 29 الف دينار، فيما اشارت الى ان التكلفة الكلية ثلاثة مليارات وتسعة وعشرون مليونا وثلاث مائة وخمس وعشرون ألف دينار.

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