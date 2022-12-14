بيان من لجنة تقصي حقائق سرقة الامانات الضريبية

2022/12/14 | 18:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم -بغداد

أعلنت لجنة تقصي حقائق سرقة الامانات الضريبية، اليوم الأربعاء، إكمال تقريرها وتقديمه إلى رئاسة مجلس النواب.

وقالت رئيسة اللجنة حنان الفتلاوي في بيان تلقته (بغداد اليوم) إن "لجنة تقصي الحقائق حول موضوع سرقة الامانات الضريبية المشكلةفي لجنة النزاهة البرلمانية أعلنت اكمال تقريرها وتقديمه لرئاسة مجلس النواب وارسال نسخة منه الى السلطة القضائية و لرئيس مجلسالوزراء ولهيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية، حيث عقدت اللجنة ٣٧ اجتماعاً استضافت فيها ٣٣ شخصية ممن يتطلب الاستماع لاقوالهم اوتدقيق الاوليات معهم واصدرت اللجنة العديد من المخاطبات للحصول على الاوليات".

وأضافت أن "اللجنة وضعت تقريرها الذي يتضمن حقائق كثيرة ومهمة أمام انظار السلطة القضائية والجهات التنفيذية المعنية كما يتضمنالتقرير عدد من التوصيات التي ارتأتها اللجنة من أجل محاسبة المقصرين واعادة المبالغ المسروقة وكذلك منع اي سرقات مستقبلية مماثلة".

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