السوداني يخول المحافظين صلاحية متابعة التجاوزات على الأراضي الزراعية

2022/12/14 | 18:51 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 14 ديسمبر، 2022 بغداد/المسلة: ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الأربعاء 12/14/2022، الجلسة الثانية...

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