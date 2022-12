اليونسكو تهنئ وزير التعليم باعتماد (Bologna Process)

2022/12/14 | 18:51 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

أعربت منظمة اليونسكو، اليوم الاربعاء، عن شكرها وتهنئتها لوزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي على قراره باعتماد نظام بولونيا (Bologna Process) في الجامعات التقنية.

ووصفت اليونسكو في نص بيانها المنشور على منصتها الرسمية: (

) قرار وزير التعليم بالعامل المهم في إعادة بناء وتعزيز جودة التعليم العالي في العراق.

وسجلت المنظمة تقديرها للالتزام العالي الذي أبدته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ورؤساء الجامعات التقنية في اعتماد النظام التعليمي الجديد واستحداث برامج أكاديمية على مستوى البكالوريوس ضمن هذا الإطار التعليمي مشيرة الى تطلعها الى الإمام للعمل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتنفيذ المشروع في الجامعات العراقية الأخرى.

وجاء في نص بيانها الرسمي:

UNESCO congratulates the Minister of Higher Education and Scientific Research and thanks H.E.



Dr.



Naeem Abd Yaser Al-Aboudi for the approval for the Technical Universities to adopt the Bologna Process.



H.E.



Minister’s decision to approve the implementation of Bologna Process and accompanying tools is an important in rebuilding and strengthening the quality of Iraq’s higher education.



It has been a great pleasure for UNESCO to cooperate with the MoHESR on the EU funded TVET 2 project and appreciate the commitment and application of the Advisors and Officials at the MoHESR and the Presidents of the Technical Universities and their teams to produce new Bachelor’s degree programmes in ICT, Hospitality and tourism and in Construction.



UNESCO looks forward to working with MoHESR in the roll-out to other Universities in Iraq.

