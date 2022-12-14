الخدمات النيابية تقدم مقترحا للحكومة لتجنب تكرار حرائق مخيمات النزوح

2022/12/14 | 18:51 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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طالبت لجنة الخدمات النيابية، الأربعاء، وزارة الهجرة والمهجرين باستبدال مخيمات النازحين ببناء مخيمات بمواد انشائية (البلوك) تفاديا لاستمرار الحرائق، مبنيا ان اللجان التحقيقية بشان حرائق المخيمات توصلت الى ان الحرائق غير مفتعلة وكانت بسبب عدم الاهتمام بإدامتها.

وقال رئيس اللجنة النائب محما خليل في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “تكرار حوادث الحرائق في مخيمات النازحين سيستمر إذا ما بقيت هذه المخيمات على حالها”.

وأضاف خليل، ان “اللجان التحقيقية توصلت الى ان نشوب الحرائق واستمرارها يعود عدم الاهتمام بإدامتها والضغط غير المعقول على الاسلاك الكهربائية وانها غير مفتعلة “.

وطالب خليل “وزارة الهجرة والمهجرين وبالتعاون مع الوزارات الاتحادية والاقليم والمنظمات الإنسانية باستبدال مخيمات النازحين ببناء مخيمات بمواد انشائية (البلوك) تفاديا لاستمرار الحرائق” .

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