2022/12/14 | 18:51 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني هنأت منظمة اليونسكو ،اليوم الاربعاء،وزير التعليم نعيم العبودي وتعرب عن شكرها على قراره باعتماد (Bologna Process) وتصفه بالعامل المهم في تعزيز جودة التعليم في العراق.وذكر بيان لوزارة التعليم العالي وتلقاه […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اليونسكو تُهنئ وزير التعليم لإعتماده “Bologna Process”وتصفه بالعامل المهم المركز الخبري الوطني.

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