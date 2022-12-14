2022/12/14 | 18:51 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت محافظة بغداد، اليوم الأربعاء، أسماء الدفعة الثالثة من الأسماء المقبولة بالتعيينات بصفة عقود.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بصفة عقود..



محافظة بغداد تعلن اسماء الدفعة الثالثة المقبولة بالتعيينات المركز الخبري الوطني.

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