لجنة تقصي حقائق سرقة الامانات الضريبية تحيل تقريرها إلى 5 جهات

2022/12/14 | 18:51 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت لجنة تقصي حقائق سرقة الامانات

الضريبية، اليوم الأربعاء، إكمال

تقريرها وإحالته إلى رئاسة مجلس النواب

مع إرسال نسخ منه إلى مجلس القضاء

الأعلى ورئيس مجلس الوزراء وهيئة

النزاهة الاتحادية وديوان الرق

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