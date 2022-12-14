قرارات حكومية جديدة بشأن تحويل جنس الأراضي من زراعي إلى سكني

2022/12/14 | 18:51 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع

السوداني، اليوم الأربعاء، الجلسة

الثانية للهيأة العليا للتنسيق بين

المحافظات غير المرتبطة بإقليم، فيما

أصدر قرارات جديدة تتعلق بتحويل جنس

الأراضي من زراعي إلى سكني.

و

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