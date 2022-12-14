2022/12/14 | 18:51 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- برئاسة السوداني.. الهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات غير المرتبطة بإقليم تصدر عدة قرارات وتوصيات هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/12/14 | 18:51.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (برئاسة السوداني.. الهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات غير المرتبطة بإقليم تصدر عدة قرارات وتوصيات) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (برئاسة السوداني.. الهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات غير المرتبطة بإقليم تصدر عدة قرارات وتوصيات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).