2022/12/14 | 18:55 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 5pFW8uY9x4s

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. حسجة اليوم : المريض والطبيب.. قصة من الواقع تعكس أحداث اليوم) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. حسجة اليوم : المريض والطبيب.. قصة من الواقع تعكس أحداث اليوم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).