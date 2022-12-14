شاهد بالفيديو.. رئيس حكومة إقليم كردستان يستقبل السفيرة الأمريكية لدى العراق

2022/12/14 | 18:55 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: cWHF77hcox0

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