النشرة الاقتصادية (2022/12/14)

2022/12/14 | 19:14 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تصدرت روسيا قائمة مصدري النفط الخام إلى الهند لأول مرة متجاوزة العراق خلال الشهر الماضي.وأظهرت بيانات لرويترز أن روسيا صدرت أكثر من 900 ألف برميل يوميا للهند؛ بزيادة 4% عن أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

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