السعودية تحبط محاولات تهريب 52 طنًا من القات المخدر.. واعتقال 421 متهمًا

2022/12/14 | 19:20 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المتحدث الرسمي للمديرية العامة لحرس الحدود السعودي، العقيد مسفر القريني، إحباط محاولات تهريب 52.4 طن من القات المخدر، و807 كيلوجرامات من مادة من الحشيش المخدر في مناطق نجران وجازان وعسير والحدود الشمالية.

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