شاهد بالفيديو.. ما هي عقوبة من يقوم بالاجهاض في القانون العراقي؟

2022/12/14 | 19:25 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: RSLaNom3y14

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