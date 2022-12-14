2022/12/14 | 19:30 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 6Zv9SUZIi7A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ماكو أبرة براسيتول .. نداء مصارع عراقي قبل وفاته بالمستشفى) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. ماكو أبرة براسيتول .. نداء مصارع عراقي قبل وفاته بالمستشفى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).