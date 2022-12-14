2022/12/14 | 19:33 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن محافظ ذي قار، اليوم الأربعاء، عن توصل اللجنة التحقيقية الى الكشف عن المتسببين بمقتل المتظاهرين في المحافظة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد لقائه السوداني.. محافظ ذي قار يعلن عن كشف المتسببين بمقتل المتظاهرين ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد لقائه السوداني.. محافظ ذي قار يعلن عن كشف المتسببين بمقتل المتظاهرين ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).