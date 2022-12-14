المالية النيابية تحدد سبب تأخير الحكومة بإرسال موازنة 2023 للبرلمان

2022/12/14 | 19:41 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

تحدثت اللجنة المالية في مجلس النواب، عن وجود إرباك في الجهاز التنفيذي الحكومي في مسألة حسم تحديد سعر برميل النفط ضمن مشروع قانون موازنة عام 2023 المتوقع وصولها الى البرلمان خلال الفترة المقبلة.

وقال عضو اللجنة جمال كوجر لـ(بغداد اليوم) إن "هناك إرباكا في الجهاز التنفيذي الحكومي في مسألة حسم تحديد سعر برميل النفط، ضمن مشروع قانون موازنة عام 2023 المتوقع وصولها الى البرلمان خلال فترة ليست بالبعيدة".

وبين: "يكون سعر البرميل من 55 الى 65 دولاراً"، موضحا أن "سعر برميل النفط عند تشكيل الحكومة كان مرتفعا واقترب من الـ 100 دولار وكان لدينا توقع ان يكون سعر البرميل من 70 الى 75 دولارا في الموازنة، و لكن بعد حصول الانخفاض في سعر البرميل بحوالي 20 دولارا للبرميل فقد أربك ذلك الامر الحكومة إذ لا تستطيع إلى الآن حسم السعر وفيما إذا كان هذا الانخفاض هو الأخير، أم سيليه انخفاض آخر".

وكان مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح قد توقع في تصريح سابق لـ(بغداد اليوم) أن تكون قيمة الموازنة بحوالي 140 ترليونا وسيكون فيها عجزا افتراضيا يصل إلى 20 ترليونا فيما بين ان المعطيات تشير إلى أن سعر برميل النفط بالموازنة سيكون 65 دولارا تقريبا.

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