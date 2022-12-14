هل بإمكان الرئاسات ومؤسسات الدولة تعيين عدد لا نهائي من المستشارين؟

2022/12/14 | 19:41 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

تحدث الخبير القانوني علي التميمي، اليوم الأربعاء، عن صلاحيات الرئاسات الثلاث ومؤسسات الدولة بتعيين عدد المستشارين.

وقال التميمي لـ(بغداد اليوم)، إن "مسألة تحديد عدد المستشارين في الرئاسات الثلاث والوزرات والمناصب العليا، غير محددة ولم يصدر قانون ينظم عمل المستشارين واعدادهم وشروط تعيينهم من حيث الخبرة والخدمة والشهادة والعمر".

وأضاف، أن "الكثير من المستشارين سواء في الوزارات او المناصب يتم تعيينهم من باب المجاملة او لإرضاء جهات سياسية على حساب جهات أخرى لذلك اصبح لدينا أعداد هائلة من المستشارين".

وتابع: "يجب تشريع قانون خاص بالمستشارين لكي يتم تحديد اعدادهم والكفاءة كما يجب ان يكون تعيينهم عن طريق مجلس الخدمة الاتحادي وفق صلاحياته".

وفي عام 2017، أقر البرلمان العراقي، مشروع قانون يقلص عدد المستشارين في الرئاسات الثلاث وجميع الوزارات العراقية والهيئات المستقلة؛ في إجراء يهدف إلى إغلاق باب محتمل لـ"الفساد" في الجهاز الإداري للدولة.



حيث عان عددهم 550 مستشارا.

ومن الجدير بالذكر، أنه في الوقت الحاضر لا يعرف كم عدد المستشارين في حكومة محمد شياع السوادني.

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