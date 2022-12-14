2022/12/14 | 19:45 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكد وزير الخارجية فؤاد حسين، اليوم الاربعاء، ان الزيارة المُرتقبة لرئيس مجلس الوزراء محمد شياع السودانيّ إلى برلين ستتضمن دعوة الشركات الألمانيَّة للإستثمار والعمل في العراق.وقالت وزارة الخارجية في بيان […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير الخارجية: السوداني سيزور برلين وسيدعو الشركات الألمانية للاستثمار والعمل في العراق المركز الخبري الوطني.

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