2022/12/14 | 19:45 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت هيئة السياحة في إقليم كردستان، اليوم الاربعاء، عن استقبال الإقليم 6 ملايين سائح خلال 2022، مبينة أنها تجري الاستعدادات لاستقبال السائحين الذين سيزورون إقليم كردستان للاحتفال برأس السنة الجديدة.وقال […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص كردستان: 6 ملايين سائح زاروا الإقليم خلال 2022 المركز الخبري الوطني.

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