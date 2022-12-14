وزير العمل يوجه بمتابعة معاملات الاسر الفقيرة وذوي الاعاقة وانجازها بالسرعة الممكنة

2022/12/14 | 19:47 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير العمل يلتقي عدداً من ‏الوجهاء والشيوخ للاستماع إلى مشاكلهم وتلبية مطالبهم التقى وزير العمل والشؤون الاجتماعية السيد احمد الأسدي عدداً من الوجهاء وشيوخ العشائر يوم الاربعاء الموافق 14ـ12ـ2022، للاستماع الى مشاكلهم وتلبية مطالبهم.ووجَّـه السيد الوزير بمتابعة معاملات الاسر الفقيرة، وذوي الاعاقة من قبل الدوائر، والهيئات المعنية، وانجازها بالسرعة الممكنة وفقاً للضوابط، والتعليمات، فضلاً […]

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