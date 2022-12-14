2022/12/14 | 19:48 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قضت محكمة تركية، الأربعاء، بسجن رئيس بلدية إسطنبول المعارض، إمام أوغلو، عامين و7 أشهر، ومنعه من ممارسة العمل السياسي، بتهمة إهانة " أعضاء المجلس الأعلى للانتخابات.

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