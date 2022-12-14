2022/12/14 | 19:49 - المصدر: شبكة القيقب الدولية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صادرت شرطة فانكوفر الملايين من حبوب المخدرات والأسلحة والنقود بعد تحقيق استمر لمدة عام في عصابة الجريمة المنظمة “التي تغذي سوق المخدرات غير المشروعة في وسط المدينة الشرقي وما وراءه”.وقالت شرطة فانكوفر في بيان إن هذه حلقة جريمة متطورة اتبعها الضباط منذ نوفمبر 2021.قال فيل هيرد، الضابط القائد بقسم الجريمة المنظمة في VPD، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص شرطة فانكوفر تصادر مخدرات وأسلحة من منظمة إجرامية كبيرة شبكة القيقب الدولية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شرطة فانكوفر تصادر مخدرات وأسلحة من منظمة إجرامية كبيرة) نشر أولاً على موقع (شبكة القيقب الدولية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شرطة فانكوفر تصادر مخدرات وأسلحة من منظمة إجرامية كبيرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شبكة القيقب الدولية).