الجمعيات الفلاحية والموارد المائية في كربلاء تتابع ميدانياً أعمال تطهير وفك الاختناقات للمبازل في قضاء الحسينية

2022/12/14 | 20:04 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجرى عضو المكتب التنفيذي للاتحاد

المحلي للجمعيات الفلاحية التعاونية في

كربلاء المقدسة حسين شايش ذعذاع الشمري

بصحبة أمين سر الاتحاد الفرعي السيد

غالب عبيد خلف اليساري جولة ميدانية

لمتابعة أعمال التطهير

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