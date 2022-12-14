2022/12/14 | 20:04 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منشورات كثيرة انتشرت قبل ايام في مواقع

التواصل الاجتماعي روجت لاخبار تفيد ان

سعر كيس الطحين ارتفع بشكل غير مسبوق

حتى وصل الى (٦٠) الف دينار بل وصل اخر

سعر في بورصة (جاي وجذب) كما وصفها احد

اصحاب محال

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد ارتفاع اسعار الدولار.. هل وصل سعر كيس الطحين الى (٦٠) الف دينار في كربلاء؟ (فيديو)) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد ارتفاع اسعار الدولار.. هل وصل سعر كيس الطحين الى (٦٠) الف دينار في كربلاء؟ (فيديو)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).