وزير الخارجية: زيارة السوداني إلى برلين ستتضمن دعوات للشركات الألمانية

2022/12/14 | 20:09 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أكد وزير الخارجية فؤاد حسين، الاربعاء، ان الزيارة المُرتقبة لرئيس مجلس الوزراء محمد شياع السودانيّ إلى برلين ستتضمن دعوة الشركات الألمانيَّة للاستثمار والعمل في العراق.

وقالت وزارة الخارجية في بيان، ان "نائب رئيس الوزراء وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، التقى مع مُستشار الأمن الوطنيّ والسياسة الخارجيَّة لجُمْهُوريَّة ألمانيا الإتحاديَّة يانس بلوتنر، بحضور رئيس دائرة أوروبا السفير حيدر العذاري"، مبينا انه "جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائيَّة بين البلدين وأوجه التعاون المُشترَك في مُختلِف المجالات، من أهمها ما يتعلق بتطوير قطاع الطاقة في العراق والطاقة المُتجدّدة وآليات مَكافحة الفساد".

واضاف "تم التطرق إلى الزيارة المُرتقبة لرئيس مجلس الوزراء محمد شياع السودانيّ إلى برلين، بناءً على الدعوة المُوجهة له من نظيره المُستشار الألمانيّ أولاف شولتس".

واكد حسين ان "العراق حريص على تعزيز التعاون وتبادل الزيارات الرسميَّة مع الجانب الألمانيّ بما يخدم مصلحة البلدين"، مشيرا الى ان "هذه الزيارة سوف تتضمن برنامج عمل ثنائيّ لتوسيع هذا التعاون، ودعوة الشركات الألمانيَّة للاستثمار والعمل في العراق".

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