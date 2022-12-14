البنك المركزي: فرقنا تدقق على مشاريع المبادرات

2022/12/14 | 20:09 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أكد البنك المركزي العراقي، الأربعاء، أن فرقه تجري تدقيقاً مكتبياً وموقعياً على المشاريع التي منحت قروضاً ضمن مبادراته، فيما أوضح إجراءاته بشأن المشاريع الوهمية.

وذكر المركز الإعلامي للبنك المركزي، لوكالة الأنباء الرسمية، أنه "بخصوص قروض المشاريع ضمن مبادرات البنك المركزي، تجري فرق من البنك تدقيقاً مكتبياً وموقعياً على المشاريع التي منحت قروضا ضمن المبادرات، للتأكد من الوجود الفعلي لهذه المشاريع من جهة، وذهاب مبلغ التمويل للغرض الذي منح من أجله من جهة ثانية".

وأضاف، أنه "في حال وجدت مشاريع وهمية أو لم تحقق الغرض من التمويل يتم سحب المبلغ من حساب صاحب المشروع الممول واستيفاء غرامة وفائدة"، مشيرا إلى أن "هذه الحالات قليلة تكاد لا تذكر بسبب التدقيق والمتابعة المستمرين".

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