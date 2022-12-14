2022/12/14 | 20:10 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 93wiitFaELk

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الأرجنتيون يحتفلون حتى الصباح ويصرخون باسم "ميسي") نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الأرجنتيون يحتفلون حتى الصباح ويصرخون باسم "ميسي") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).