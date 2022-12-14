2022/12/14 | 20:12 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

افاد مصدر امني، اليوم الأربعاء، بإصابة شخصين نتيجة انفجار انبوبة غاز بمدينة الكاظمية شمالي بغداد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إصابة شخصين بانفجار انبوبة غاز شمالي بغداد) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إصابة شخصين بانفجار انبوبة غاز شمالي بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).