2022/12/14 | 20:17 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تلفزيون الناصرية: التشديد على الحكومة المحلية للإسراع بحسم ملف تعويضات جرحى التظاهرات السابقة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شبكة اخبار الناصرية الإلكتروني بتاريخ: 2022/12/14 | 20:17.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شبكة اخبار الناصرية.

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