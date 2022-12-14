الكشف عن حقيقية وجود خلافات داخل الإطار التنسيقي

2022/12/14 | 20:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشف القيادي في الإطار التنسيقي عقيل الرديني، اليوم الاربعاء، عن حقيقة وجود خلافات داخل الإطار التنسيقي.

وقال الرديني في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إن "الإطار التنسيقي يتكون من مجموعة كتل سياسية ولا يمتلك نظام داخلي موحد، حيث ان هذه الكتل هدفها انجاح حكومة السوداني ومعالجة اخطاء الحكومات السابقة".

واضاف، انه "توجد اختلافات في وجهات النظر داخل الإطار التنسيقي وهذا امر طبيعي كون ان الاطار يتكون من كتل سياسية وقيادات لهذه الكتل وبالتالي لا يوجد تطابق بالأفكار".

وتابع الرديني، أنه "لا توجد خلافات بين قادة الإطار التنسيقي بل ان الإطار متماسك ويساند الحكومة لتجاوز جميع العقبات".

وفي وقت سابق، كشف مصدر سياسي مطلع، عن عقد ائتلاف إدارة الدولة اجتماع مهم في منزل زعيم تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم) إن "ائتلاف إدارة الدولة سيعقد بعد قليل اجتماعا مهما له في منزل زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم في منطقة الجادرية وسط العاصمة بغداد".

وأضاف أن "الاجتماع سيناقش اجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة، وانتخابات مجالس المحافظات، وقانون الانتخابات للبرلمانية والمحلية".

فيما عقد الاطار التنسيقي اجتماع مساء يوم الاحد الماضي، بحضور رئيس تحالف الفتح هادي العامري، في منزل رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض.

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