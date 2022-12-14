لجنة برلمانية تعلق على تأسيس شركة اتصالات وطنية

2022/12/14 | 20:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

علقت لجنة الاتصالات البرلمانية، اليوم الأربعاء، على تصويت مجلس الوزراء على تأسيس شركة اتصالات وطنية، خلال المرحلة المقبلة.

وقالت رئيس اللجنة زهرة البجاري، لـ(بغداد اليوم)، إن "خطوة توجه حكومة محمد شياع السوداني نحو تأسيس شركة اتصالات وطنية، خلال المرحلة المقبلة، أمر مهم للغاية ومجلس النواب سيكون داعم لهذه الخطوة، بكل الصلاحيات التي يملكها".

وبينت البجاري أن "هذه الخطوة ستكون لها فوائد اقتصادية للدولة العراقية من خلال دعم خزينة الدولة بالأموال، إضافة إلى أنها ستكون من مصلحة المواطن كون اتصالات ستكون مؤمنة وبعيدة عن التجسس كما ستكون باقل كلفة مالية".

وصوت مجلس الوزراء، يوم الاثنين الماضي (12 كانون الأول الحالي) على إطلاق الرخصة الرابعة لتأسيس شركة اتصالات وطنية تأخذ على عاتقها تحسين الخدمة وخفض أسعارها ضمن البرنامج الحكومي، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء العراقية.

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