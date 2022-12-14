2022/12/14 | 20:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرشيد يرحّل التقديم للسلف إلى العام المقبل مضاربات العملة تصيب الأسواق بالشلل والقلق يعم الشارع من إنفلات الأسعار بغداد – قصي منذر اعرب مواطنون عن غضبهم جراء استمرار ارتفاع صرف الدولار ،امام الدينار بسبب استمرار المضاربات ،مما ادى الى اصابة الاسواق التجارية بالشلل،برغم وعود الحكومة اتخاذ اجراءات عاجلة للسيطرة على الارتفاع المقلق، وسط قلق من […]

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