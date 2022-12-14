2022/12/14 | 20:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السوداني يتلقّى دعوة لزيارة برلين ويناقش مع واشنطن أوجه التعاون العسكري مستشار الأمن القومي ونظيره الألماني يشدّدان على إنهاء ملف مخيم الهول بغداد – ابتهال العربي ناقش رئيس الوزراء محمد شايع السوداني ،مع قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال مايكل كوريلا،اوجه التعاون العسكري بين البلدين.وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (السوداني، استقبل في القصر الحكومي […]

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