2022/12/14 | 20:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فرق الإنقاذ تسجّل إصابتين خلال البحث عن مفقودي مبنى العطور بالوزيرية الدفاع يتوعّد بالثأر لضابط ومنتسبين إستشهدوا أثناء واجب في خان الطارمية بغداد – فائز جواد وصل فريق امني برئاسة نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن قيس المحمداوي، إلى قضاء الطارمية ،عقب استشهاد امر فوج الأول للواء المشاة التاسع والخمسين في الفرقة السادسة ومنتسبين اثنين […]

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