2022/12/14 | 20:28 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 14 ديسمبر، 2022 بغداد/المسلة: أعلن الناطق باسم القائد العام للوات المسلحة اللواء يحيى رسول، الأربعاء...

ظهرت المقالة متحدث القائد العام: منتسب بالأجهزة الأمنية متسبب بإطلاق النار على المتظاهرين بذي قار أولاً على المسلة.

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