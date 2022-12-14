الحكومة تُعلن نتائج التحقيق باستشهاد عدد من المتظاهرين في ذي قار

2022/12/14 | 20:28 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلن الناطق باسم القائد العام للوات المسلحة اللواء يحيى رسول، اليوم الاربعاء، عن نتائج التحقيق باستشهاد عدد من المتظاهرين في ذي قار.وقال رسول في بيان تلقاه/ المركز الخبري الوطني/ “بعد […]

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