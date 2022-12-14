2022/12/14 | 20:29 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تلقى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لقاح الإنفلونزا، حسبما قال الأربعاء، ضمن جهود لتشجيع الروس على التطعيم في ظل زيادة حالات الإنفلونزا على مستوى البلاد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بوتين يتلقى لقاح الإنفلونزا مع انتشار الفيروس في روسيا) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بوتين يتلقى لقاح الإنفلونزا مع انتشار الفيروس في روسيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).