إردوغان وعمدة إسطنبول بين

2022/12/14 | 20:48 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يشكّل الحكم الصادر بسجن عمدة إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، بالسجن لعامين وسبعة أشهر محطة "مفصلية" في الحياة السياسية لهذا المسؤول المحسوب على "حزب الشعب الجمهوري" المعارض، الأمر الذي أثار، الأربعاء، "هزّة" في المشهد الداخلي للبلاد، فيما أثير الكثير من الجدل والأسئلة.

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